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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صدى البلد

كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية، ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ مصر عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى.

وتستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق .

يأتي ذلك بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول الى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية فى ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.

كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

قطاع غزة غزة شمال قطاع غزة القوات الجوية

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