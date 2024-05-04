توقيت جرينتش.. كيف جاءت فكرة إنشائه؟

يصادف اليوم ذكرى قيام تشارلز الثاني ملك إنجلترا بإنشاء مرصد جرينتش الملكي في بريطانيا، والذي يعد مرجعًا للتوقيت العالمي ويحدد التوقيت في العديد من دول العالم، سنقدم في السطور التالية بعض المعلومات حول المرصد الملكي.

مرصد جرينتش

تم بناء مرصد جرينتش الملكي بأمر من الملك تشارلز الثاني لإنجلترا في عام 1675م، تأسست لجنة ملكية بغرض مراقبة الأجرام السماوية وتنظيم الملاحة البحرية.

يقع المرصد الآن في منطقة جرينتش في جنوب غرب لندن، ويتواجد في برج يقع على تلة في حديقة جرينيتش، ويطل على نهر التايمز، في الأصل، كان المرصد موجودًا في منطقة جرينتش، ثم تم نقله إلى هيرستمونسوكس في عام 1948م، وظل هناك حتى عام 1957م، بعد ذلك، تم نقل المرصد إلى كامبريدج في عام 1990م، وتم إغلاقه في عام 1998م.

مرصد جرينتش

حصل المرصد على اسمه نسبةً إلى خط جرينتش الذي يمر عبر موقع المرصد الأصلي، وفي عام 1993م، تم بناء متحف علمي في المكان، هذا الخط الافتراضي لحساب التوقيت يُسمى كذلك لأنه يمر في مدينة جرينيتش في لندن، ويقسم خط جرينتش الكرة الأرضية إلى نصفين شرقي وغربي، وبالتالي يوجد 360 خط طول، 180 منها شرقي لخط جرينتش و180 غربي له.

يساهم المرصد في تحديد مواقع الأجرام السماوية بدقة أكبر، ويساعد ذلك في تطوير الملاحة البحرية. وفي الوقت الحالي، تكمن الوظيفة الأساسية للمرصد في تشغيل التلسكوبات البصرية البريطانية-الهولندية في مرصد روك دي لوس موشاكوس الإسباني في جزر الكناري.