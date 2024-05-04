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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رقص ودموع وزغاريد.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

حفل شيرين عبد الوهاب
حفل شيرين عبد الوهاب

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الجمعة 3 مايو، على مسرح أرينا الكويت، ضمن سلسلة حفلات الربيع. 

وتألقت شيرين عبد الوهاب، خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي عبرت عن الحالات العاطفية المختلفة من الفرح والسعادة للحزن والانكسار. 

 

شيرين عبد الوهاب تبكي 

لم تتمالك شيرين عبد الوهاب، أعصابها خلال غناء أغنية كدة يا قلبي، التي فجرت مشاعر الحزن داخل جمهور حفل الكويت وداخلها أيضا، حيث تأثرت شيرين ودخلت في وصلة بكاء وتركت المايك وأعطت الجمهور ظهرها لتمسح دموعها المنهمرة. 

شيرين عبد الوهاب ترقص

كما بدت شيرين في قمة الفرح والسعادة، مع أغانيها المبهجة، ودخلت في وصلة رقص مع الجمهور، من بينها: (الوتر الحساس، على بالي) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بالزغاريد. 

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت 

وبدأت شيرين عبد الوهاب، حفلها على مسرح أرينا الكويت، ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع، وذلك بحضور كامل العدد. 

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الحفل بفستان أسود طويل، وذهبي، وبدأت الحفل بأغنية آه يا ليل، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها. 

وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت قد أعلنت عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر 2023، وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

وقد أعلنت من قبل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 27 من شهر أكتوبر إلى تأجيله لأجل غير مسمى بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كما وصفوها ، والذى كان من المفترض أن يقيم على خشبة مسرح مرايا بمدينة العلا فى المملكة العربية السعودية.

وعلقوا من خلال الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات العلا على موقع أكس ،  فى بيان جاء فيه: “لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين  وهو الحفل الذي كان مقررا يوم 27 أكتوبر”.

 

أغاني شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم الدهب، يوم 8 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب، من كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: توما.

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