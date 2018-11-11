أمير كرارة يحتفل ببدء تصوير كازابلانكا

بدأ صناع فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة تصوير أولى مشاهده، أمس السبت، بمدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور محمود البزاوي وعمرو عبدالجليل وأحمد داش، والموزع يوسف الطاهر.



وأكد المنتج "وليد منصور" أن الفيلم سيكون من أفضل أفلام الأكشن في تاريخ السينما، وحرص وليد منصور على الإحتفال بمناسبة إنطلاق تصوير أولى مشاهد الفيلم، وتم تقطيع قالب التورته بحضور أبطال العمل.



الفيلم من إخراج "بيتر ميمي" تأليف "هشام هلال"، ومشاهد الأكشن بالفيلم تحت إشراف "كالا" ومن المقرر أن يتم التصوير لمدة أسبوع في مصر وبعدها سيتم التصوير في المغرب.