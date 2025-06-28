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اشتعال صراع الحذاء الذهبي في مونديال الأندية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اشتعال صراع الحذاء الذهبي في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
رباب الهواري

تتواصل الإثارة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع اشتداد المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف في البطولة. ومع انتهاء دور المجموعات، تستعد الجماهير لانطلاق منافسات دور الـ16 مساء اليوم السبت، وسط ترقب كبير للنجوم المتألقين.
 

وسام أبو علي يسطع في سماء المونديال

لفت المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الأهلي المصري، الأنظار بقوة بعدما سجل “هاتريك” رائعًا في مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي، التي انتهت بالتعادل المثير 4-4 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

 وبالرغم من توديع الأهلي للبطولة، إلا أن وسام كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ البطولة، كأول لاعب فلسطيني يسجل ثلاثية في كأس العالم للأندية.
 

أبو علي وموسيالا.. ثنائية الهاتريك
 

يتقاسم وسام أبو علي صدارة ترتيب هدافي البطولة مع عدد من النجوم، بعد أن سجل كل منهم 3 أهداف. ويُعد اللاعب الفلسطيني، إلى جانب الألماني جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ، الوحيدين اللذين أحرزا ثلاثية “هاتريك” في البطولة حتى الآن. وقد سجل موسيالا أهدافه الثلاثة في وقت قياسي بلغ 17 دقيقة فقط أمام فريق أوكلاند سيتي.


 

ترتيب الهدافين حتى الآن
 

وفيما يلي أبرز المتصدرين لترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن:


 

  • وسام أبو علي (الأهلي) – 3 أهداف
  • جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف
  • مايكل أوليز (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف
  • كينان يلديز (يوفنتوس) – 3 أهداف
  • أنخيل دي ماريا (بنفيكا) – 3 أهداف


 

مَن سيحسم سباق الحذاء الذهبي؟
 

ومع استمرار البطولة ووصولها للأدوار الإقصائية، تتزايد التوقعات بشأن هوية النجم الذي سيتوج بلقب الهداف، في ظل وجود أسماء ثقيلة قادرة على تغيير المعادلة في أي لحظة


 

كأس العالم للأندية وسام أبوعلي جمال موسيالا أخبار الرياضة كورة عالمية

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