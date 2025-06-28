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طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بدون تسبيك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بدون تسبيك

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء ني في ني أي من غير سلق أو تسبيك، وتُطهى بكل مكوناتها على البارد، تُعتبر من الوصفات الصحية والخفيفة.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

 تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بدون تسبيك.

 مكونات طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء 
  • ½ كيلو فاصوليا خضراء مغسولة ومقطعة
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة
  • 2–3 فصوص ثوم مفروم
  • 2 حبة طماطم كبيرة مبشورة أو معصورة
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم اختياري
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيت زيتون أو عادي
  • ملح حسب الرغبة
  • فلفل أسود حسب الرغبة
  • رشة كمون اختياري
  • كوب ماء تقريبًا

 طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء 

في حلة قدر على البارد، ضعي كل المكونات:

  • الفاصوليا الخضراء
  • البصل
  • الثوم
  • الطماطم المبشورة
  • صلصة الطماطم إن وجدت
  • الزيت
  • الملح، الفلفل، والكمون
  • قلّبي كل المكونات معًا جيدًا وهي نيّة.
  • أضيفي كوب ماء أو أقل حسب رغبتك في السماكة.
  • غطي الحلة، وضعيها على نار هادئة.
  • اتركيها تطهى على نار هادئة لمدة 30–40 دقيقة، أو حتى تنضج الفاصوليا ويتسبك الخليط.
  • قدّميها مع الأرز الأبيض أو الخبز.

نصائح لنجاح عمل الفاصوليا الخضراء

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء 
  • لا تكثري من الماء، لأن الفاصوليا ستخرج ماءها أثناء الطهي.
  • ممكن إضافة قرن فلفل حار.
  • الطهي على نار هادئة يعطي للفاصوليا مذاق أفضل .
الفاصوليا طريقة عمل الفاصوليا طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

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طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بدون تسبيك

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

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