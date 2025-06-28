رئيس الوزراء يفتتح أحد مصانع الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان.. اليوم

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أحد مصانع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان.

كما يفتتح رئيس الوزراء إحدى الشركات الكبرى العاملة في التسوق ، ويرافقه وزير الصناعة وعدد من المسئولين.

يأتي افتتاح رئيس الوزراء للمصانع والشركات لقطاع الخاص في إطار دعم الحكومة لـ القطاع الخاص وتشجيع الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر في ظل التسهيلات المقدمة من الحكومة لتشجيع الاستثمار.

مصر تحقق تقدما ملحوظا

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، وأصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازًا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية.