مصرع أمين شرطة دهسا أثناء استيقافه سائقا فى القليوبية.. ما القصة ؟

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع أمين شرطة أثناء تأدية عمله، بعدما دهسه سائق ميكروباص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك خلال محاولة إيقافه، وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى النيل، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وحرر محضر بالواقعة.

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تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بتعرض أمين شرطة لحادث دهس على يد سائق ميكروباص، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه.



وتبين من التحريات أن المجني عليه يُدعى "عصام ر ع"، 47 عامًا، يعمل أمين شرطة ومقيم بقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، أثناء تأدية عمله حاول إيقاف سائق ميكروباص، إلا أن الأخير صدمه عمدا وفر هاربا، وتم نقله إلى مستشفى ناصر لكنه توفي متأثرا بإصاباته.



ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى "ناجي م ش"، سائق ميكروباص، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المركبة المستخدمة وتحمل لوحات معدنية رقم "ق ي ب 4123"، وتم تحرير المحضر رقم 11644 لسنة 2025 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لتشريحه والتصريح بالدفن، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.