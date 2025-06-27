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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام.. خاص

النجمة يسرا
النجمة يسرا
أوركيد سامي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزعومة تجمع بين الفنان الكبير عادل إمام والنجمة يسرا، قيل إنها التُقطت لهما ليلًا في أحد شوارع القاهرة.

وقالت يسرا ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “الصورة   غير  حقيقية، وصورة بذكاء اصطناعي ، حاجه صعبة اوي و ناس فاضية للاسف.

يذكر أن كان المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد كشف عن كواليس زيارته للفنان عادل إمام في منزله.

وكتب المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم يوم سعيد جداً بالنسبة لي، حيث زرت فيه الأسطورة العربية الأستاذ الكبير عادل إمام وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية، وكعادته لم تخل الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة، ووجدته متابعا دقيقا لأعمال الصندوق وأخبار الأفلام والمسرحيات، وقال لي جملة هتبقى عالقة في ذهني كثيراً وهي “ربنا يسعد بيك مصر”، وقال لي كمان إنه بيتنفس المسرح وإنه أحب الأماكن ليه".

وتابع: “قلت لعادل إمام أنا ورامي ومحمد بيجددوا الآن فيلم البحث عن فضيحة وأيضاً شمس الزناتي وكان سعيدا جداً.. وبيتابع الأهلي في كأس العالم.. وشربت عنده أحلى شاي العروسة.. ربنا يحفظه ويسعده زي ما كان سبب في سعادة الملايين 60 سنة”.

النجمة يسرا اخبار الفن نجوم الفن يسرا الإعلامية أوركيد سامي الذكاء الاصطناعي الزعيم عادل امام

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