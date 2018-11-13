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مرأة

بأقل المكونات.. اجعلي حمامك معقما وبدون بقع صفراء

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تشكو الكثير من السيدات، صعوبة تنظيف دورات المياه، حيث تعتبر من أكثر الأماكن صعوبة في تنظيفها؛ وذلك لأنها مكانا للتلوث والجراثيم.

الدكتورة أماني عبد الغني، أستاذ الاقتصاد المنزلي، قالت إن ربة المنزل تستطيع أن تصنع منظف قوي من مكونات طبيعية؛ للتخلص من البقع الصفراء، ولتعقيم دورات المياه بشكل كامل.

واشارت إلى أن المكونات عبارة عن ما يلي:

- كوب صابون سائل
- كوب خل
- سلك مواعين
- 1/2 كوب كربونات الصوديوم
-كلور أبيض

- الطريقة:
- اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا
- ضعي القليل منها على سلك المواعين
- ابدئي بتنظيف الحمام "سيراميك وحوض والتواليت" واستمتعي بمستوى النظافة.
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