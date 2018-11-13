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تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يتوقع إنتاج دواء مصري خالص خلال 5 سنوات

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:56 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس للبحوث والدراسات، أهمية التعاون بين الشركات ومراكز الأبحاث الخاصة بها، وبين الجامعات والباحثين الأكاديميين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد اليوم الثلاثاء، لتوقيع بروتوكول تعاون بين البروفيسور العالمى الدكتور مصطفي السيد ومركز الدكتورمنير آرمانيوس للبحوث الصيدلانية، لاستكمال الأبحاث لعلاج السرطان بجزيئات الذهب.

وأضاف سنجاب: أتوقع فى خلال 5 أو 6 سنوات أن يكون هناك دواء مصرى خالص يتم اكتشافه بالتعاون بين مركز آرمانيوس وعلماء وأكاديمين أمثال الدكتور مصطفي السيد.

وطالب بضرورة التعاون بين مركز الدكتور منير آرمانيوس والمركز البحثى الخاص بجامعة عين شمس، مشيدًا بالتحول نحو بناء مركز بحثى كبير بحجم مركز آرمانيوس.

وأشار إلى أن هناك مشكلة فى مصر والجامعات المصرية تواجه البحث العلمى تتمثل في التمويل،لافتا إلى أن المقابل الذى يحصل عليه عضو هيئة التدريس للإشراف على رسالة ماجيستير أو دكتوراه 185 جنيه.
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