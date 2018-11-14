جامعة الفيوم تستضيف السفير التنزاني والملحق الثقافي لجنوب السودان.. غداً

يستضيف معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، غدًا "الخميس" السفير عيسى سليمان سفير دولة تنزانيا بالقاهرة وشوت ألير الملحق الثقافي لدولة جنوب السودان.





وقال الدكتور عدلي سعداوي عميد المعهد إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الدولي بين مصر ودول حوض النيل لفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين في المجالات الزراعية والصحية والعلمية.



