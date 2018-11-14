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تعليم

جامعة الفيوم تستضيف السفير التنزاني والملحق الثقافي لجنوب السودان.. غداً

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
يستضيف معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، غدًا "الخميس" السفير عيسى سليمان سفير دولة تنزانيا بالقاهرة وشوت ألير الملحق الثقافي لدولة جنوب السودان.

وقال الدكتور عدلي سعداوي عميد المعهد إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الدولي بين مصر ودول حوض النيل لفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين في المجالات الزراعية والصحية والعلمية.

وأضاف "سعداوى" أنه سيتم بحث سبل التعاون بين معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل والجامعات والمعاهد التنزانية للتبادل العلمي والطلابي بين الطرفين.
جامعة الفيوم تستضيف السفير التنزاني والملحق الثقافي لجنوب السودان.. غداً
جامعة الفيوم تستضيف السفير التنزاني والملحق الثقافي لجنوب السودان.. غداً
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