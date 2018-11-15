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محافظات

رئيس هيئة الطرق والكبارى: 63 مليار جنيه لتطوير الطرق بالمحافظات

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:18 م
أعمال وضع حجر أساس
أعمال وضع حجر أساس كوبرى الشرقاوية
إبراهيم الهوارى
أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة والطرق والكبارى، أنه تمت إزالة 15 ألف متر مطبات صناعية قام المواطنين بعملها على الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية، وتم توقيع الغرامات عليهم حسب حجم الإتلاف بالطريق.

جاء ذلك خلال حضور هيئة الطرق والكبارى أعمال وضع حجر أساس كوبرى الشرقاوية بشبرا الخيمة بحضور وزير النقل ومحافظ القليوبية.

وأضاف ترك أن كوبرى منطقة الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة دخل ضمن خطة الهيئة، حيث تسعى الهيئة إلى الانتهاء من تطوير كل المزلقانات من خلال إنشاء كوبرى علوي لحماية المواطنين، وسيتم الانتهاء منه فورا على أن يتم الانتهاء منه خلال عام ونصف، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم وضع دراسة لتطوير الطرق والكبارى بكل محافظات مصر بلغت فيها إجمالى التكلفة 63 مليار جنيه، بأسبقية، وشملت الدراسة لكل محافظة بأسبقية عاجلة بلغت 17 مليار جنيه، وتم رفعها لوزير النقل لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وسرعة البدء في تنفيذها.
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