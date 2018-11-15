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أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي يشيد ببيان النيابة العامة السعودية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:39 م
صدى البلد
عرفة البنداري
اشاد الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة العربية السعودية بشأن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

ونقلت قناة العربية، عن "الزياني"، قوله إن الإجراءات الحازمة التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بأوامر سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ وقوع الجريمة، تدل على حرص المملكة وسعيها الحثيث لأن تكون الشفافية والمساءلة نهجا ثابتا لكشف ملابسات هذه الجريمة، وأن يكون القضاء العادل هو الجهة المعنية بإنفاذ القانون وإرساء العدالة.

وأضاف أن بيان النائب العام في المملكة أورد بكل وضوح وشفافية تفصيلات دقيقة عن مجرى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن هذه القضية، حرصا على اطلاع الرأي العام على سير التحقيقات ونتائجها.

وأكد أمين عام التعاون الخليجي على أن مضامين البيان تكشف تمسك المملكة باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية، بعيدًا عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المغرضة.
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