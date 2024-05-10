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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي وبني سويف الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرا

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 9 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل حدود أجهزة تنمية (القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

 

قرارات وزير الإسكان 

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء المقامة بقطعة الأرض بقرية سياحية - منطقة باب البحر أول نمرة على البحر، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في عمل لبشة عادية على كامل مسطح الأرض وأساسات الدور الأرضي  حديد، وكذا مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الواقعة بقرية سياحية بحرى طريق اسكندرية / مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في صب سقف الدور الأرضي دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على إزالة مخالفات البناء المقامة بقطع أراضٍ سكنية بقطاعات مختلفة بمشروع ابني بيتك (۱) و (2) بالحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أسقف مناور وردود بأدوار مختلفة، ومخالفات بناء مقامة بقطعة أرض بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في بناء قواطيع ومبانٍ مخالفة بمناطق الردود وعمل تندة من الصاج بارتفاع أعلى من ارتفاع السور بمناطق الردود، ورفع منسوب جزء من الردود الجانبي ليكون بمنسوب الدور الأرضي بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة.

وتضمنت القرارات الإشارة إلى أن تتولى أجهزة تنمية (القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي )، بمعاونة شرطة التعمير، وأقسام الشرطة المختصة تنفيذ الإزالات.
 



 

وزير الإسكان مخالفات البناء بنى سويف الجديدة شرطة التعمير المرافق

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