قيادات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" في جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الطرق والمحاور والمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر

بناءً على توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة،

تفقد صباح اليوم المهندس أحمد عمران،نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعه صيانه الشبكات والمحطات ، المهندس عبدالرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس مصطفى كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، بجولة ميدانية موسّعة بمدينة ٦ أكتوبر لمتابعة مشروعات الطرق والمحاور والمنطقة الصناعية.

رافقهم خلال الجولة المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز، إلى جانب مديري الإدارات التنفيذية ومسؤولي الشركات العاملة بالمشروعات.

بدأت الجوله بتفقد محور ٢٦ يوليو لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة الجارية، حيث أكد المهندس أحمد عمران على سرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت وضرورة مطابقتها لأعلى معايير الجودة الفنية لما يمثله المحور من أهمية مرورية كبرى تربط المدينة بالمحاور الحيوية المجاورة.

كما تفقدت القيادات مسار مشروع مونوريل غرب النيل للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال أسفل المسار، حيث شدد المهندس عبدالرؤوف الغيطي على أهمية الاهتمام بمستوى الطريق أسفل المونوريل وتحسين الرؤية البصرية به بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة الصناعية ومتابعة المشروعات الجديدة الجاري طرحها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي وتطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع الإنتاجي بمدينة ٦ أكتوبر.

من جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى أن جهاز المدينة يواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ورفع كفاءتها لتسهيل حركة التنقل وتحقيق السيولة المرورية، بالتنسيق الكامل مع قطاعات الهيئة المختلفة.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس أحمد عمران على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، مشيدًا بجهود فرق العمل بالهيئة والجهاز في المتابعة اليومية الميدانية، ومؤكدًا أن ما تشهده مدينة ٦ أكتوبر من أعمال تطوير يعكس حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030.