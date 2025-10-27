قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
اقتصاد

قيادات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" في جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الطرق والمحاور والمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر

آية الجارحي

بناءً على توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة،

تفقد صباح اليوم المهندس أحمد عمران،نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعه صيانه الشبكات والمحطات ، المهندس عبدالرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس مصطفى كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، بجولة ميدانية موسّعة بمدينة ٦ أكتوبر لمتابعة مشروعات الطرق والمحاور والمنطقة الصناعية.

رافقهم خلال الجولة المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز، إلى جانب مديري الإدارات التنفيذية ومسؤولي الشركات العاملة بالمشروعات.

بدأت الجوله بتفقد محور ٢٦ يوليو لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة الجارية، حيث أكد المهندس أحمد عمران على سرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت وضرورة مطابقتها لأعلى معايير الجودة الفنية لما يمثله المحور من أهمية مرورية كبرى تربط المدينة بالمحاور الحيوية المجاورة.

كما تفقدت القيادات مسار مشروع مونوريل غرب النيل للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال أسفل المسار، حيث شدد المهندس عبدالرؤوف الغيطي على أهمية الاهتمام بمستوى الطريق أسفل المونوريل وتحسين الرؤية البصرية به بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة الصناعية ومتابعة المشروعات الجديدة الجاري طرحها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي وتطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع الإنتاجي بمدينة ٦ أكتوبر.

من جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى أن جهاز المدينة يواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ورفع كفاءتها لتسهيل حركة التنقل وتحقيق السيولة المرورية، بالتنسيق الكامل مع قطاعات الهيئة المختلفة.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس أحمد عمران على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، مشيدًا بجهود فرق العمل بالهيئة والجهاز في المتابعة اليومية الميدانية، ومؤكدًا أن ما تشهده مدينة ٦ أكتوبر من أعمال تطوير يعكس حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الوشم

هل الميكرو بليدين حرام؟.. أمين الإفتاء: جائزة ولا تُشبه الوشم المحرم

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن بدء تلقي طلبات حركة التنقلات السنوية للعاملين بمديرياتها

الدكتور طه محمد المتولي

بعد مسيرة حافلة.. وفاة الدكتور طه محمد المتولي أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

