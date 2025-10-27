قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسؤولي قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعه سير العمل بالقطاع وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية دور قطاع التنمية والإنشاءات حيث إنه من القطاعات التي تحتك بشكل مباشر مع المواطنين بالمدن الجديدة ويعكس صورة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أنه هو المسؤول عن التنمية والتشغيل فيما يخص منظومة النظافة والتجميل والتشغيل وأيضا المشروعات السكنية المختلفة.

وقال الوزير إنه لابد من متابعة كافة الأعمال المسئول عنها قطاع التنمية والإنشاءات حتى يشعر المواطن بتقدم ملموس وخاصة في مجال النظافة والتشغيل، ولذلك تم إنشاء شركة "مدن" بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة فى المدن ليشعر المواطن بتحسن هذه المنظومة، بجانب العمل على الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات السكنية للحاجزين.

وتابع الوزير خلال الاجتماع، موقف الأعمال الجارية بتجميل المدن، موجها بتكثيف العمل في هذا الإطار لتقديم أعمال مبتكرة في كافه المدن مع وضع خطة بالارتقاء بمستوى البوابات والميادين في كل مدينة.

وأطلع الوزير خلال الاجتماع على موقف منظومة النظافة بالمدن الجديدة وعمليات المتابعة لها وتقييم شركات النظافة العاملة بالمدن، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بمراعاة اختيار الشركات التي سيتم التعامل معها بشكل جيد لضمان مستوى جودة العمل لينعكس ذلك على مستوى النظافة في المدن.

كما تم استعراض آليات العمل لحوكمة المخالفات من تغيير النشاط وغيرها من المخالفات والتعامل معها والمرور الدوري لفريق العمل على كل المدن بالإضافة إلى عمليات إدارة المرافق بمختلف المشروعات ومنظومة الإعلانات على الطرق داخل المدن الجديدة وتشغيل المباني الخدمية وموقف رخص التشغيل للمحال التجارية وإدارة البيئة والمخلفات.  

ووجه الوزير بتشكيل وحدة رصد بكل مدينة لمتابعة كافة الأعمال وتحليل نقاط القوة والضعف لكل مدينة للعمل على تلافى الملاحظات والقصور في أي خدمة تقدم للمواطن وتعزيز نقاط القوة ومراعاة الهوية الخاصة بكل مدينة.

كما استعرض الاجتماع موقف مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها حيث ناقش الاجتماع موقف مشروعات "سكن لكل المصريين" و"سكن مصر" و"جنة" و"ديارنا" و"ظلال" وغيرها من الأنماط المختلفه التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر، وفي هذا الاطار وجه الوزير بوضع خطة محدده للانتهاء من الأعمال المتبقية لكافة المشروعات لتسليم الوحدات الحاجزين.

