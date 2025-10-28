نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى

تحدث تامر عبدالحميد، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك ولاعب الفريق السابق، عن محمد السيد، لاعب الفارس الأبيض، مشيرا أنه لم يقدم ما كان متوقعا منه حتى الآن.

وقال تامر عبدالحميد، خلال لقاء من داخل نادي الزمالك، لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: "محمد السيد لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن ويانيك فيريرا لم يعتمد عليه على سبيل المثال في 4 أو 5 مباريات".

وأردف قائلًا: "هناك هالة معمولة على اللاعب وهو لم يقدم أي مردود حتى الآن يستحق هذه الضجة".

وتابع قائلًا: "الزمالك خيره على الجميع ويستحق التضحية من محمد السيد، ورحيله عن الزمالك بهذه الطريقة إن حدثت سيكون أن اللاعب باع النادي".