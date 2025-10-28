قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة

إسلام دياب

تغلق وزارة الداخلية باب تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لموسم 1447 هـ / 2026 م، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، وذلك بمراكز وأقسام الشرطة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية، والخدمة الصوتية المخصصة لهذا الغرض.

وذكرت الوزارة، أن إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج الفائزين سيتم من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفق الجدول الزمني الذي سيُعلن عنه لاحقًا من قبل الإدارة العامة للشؤون الإدارية، داعية الراغبين في أداء الفريضة إلى الالتزام بالشروط والتعليمات المحددة.

أكدت وزارة الداخلية، أن التقديم متاح لجميع المواطنين بشرط تقديم الطلب شخصيًا، دون التقيد بمحل الإقامة، سواء في مراكز الشرطة أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، مع ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التقديم، مشيرة إلى أن الطلب يُرفض تلقائيًا إذا كانت البطاقة منتهية.

وشددت الوزارة على أهمية اختيار جهة واحدة للتقديم للحج، سواء من خلال قرعة وزارة الداخلية أو عبر برامج وزارة السياحة أو وزارة التضامن الاجتماعي، محذرة من تقديم أكثر من طلب أو محاولة التقديم في أكثر من جهة. كما نبهت إلى أن التنازل عن فرصة الحج بعد غلق باب التقديم غير مسموح به، باستثناء حالات محددة وفقًا للضوابط المقررة.

ومن بين الشروط الأساسية التي أوضحتها الوزارة، أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وينطبق الشرط ذاته على المرافق، مع تقديم إقرار رسمي بذلك. كما يشترط ألا يقل سن المتقدم الفردي عن 21 عامًا، في حين يُسمح بمشاركة المرافقين ممن بلغوا 18 عامًا فقط في حالات كبار السن وذوي الهمم، بينما يُمنع نهائيًا سفر الأطفال دون 12 عامًا.

واشترطت الوزارة، أن يكون المرافق من أقارب المتقدم حتى الدرجة الرابعة، مع تقديم ما يثبت صلة القرابة الرسمية، وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة يُلغى طلب المرافق أو الطلب بالكامل حسب الحالة، دون تحمل الوزارة أي مسؤولية عن ذلك.

وأوضحت أن الالتزام بالشروط الصحية يُعد جزءًا أساسيًا من قبول الطلب، إذ يُمنع سفر الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة مثل الفشل الكلوي أو تليف الرئة أو المراحل المتقدمة من أمراض القلب والكبد، وكذلك مرضى الزهايمر والسرطان النشط والأمراض المعدية. كما يُمنع سفر النساء الحوامل في الأشهر الأخيرة أو في حالات الحمل عالية الخطورة.

ومن ضمن الضوابط الصحية التي أشارت إليها وزارة الداخلية، ضرورة الحصول على التطعيمات الإلزامية، وفي مقدمتها تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة من اللقاح الرباعي، على أن يكون قد تم الحصول عليها قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى أي تطعيمات أخرى قد تُحدد لاحقًا من قبل الجهات المختصة.

وأشارت الوزارة، إلى أن تقديم الطلب إلكترونيًا أو عبر الخدمة الصوتية يُعد بمثابة إقرار رسمي من المواطن بالإطلاع على جميع الشروط والموافقة عليها، مع تحميل المتقدم المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة البيانات المقدمة، مؤكدة أن أي خطأ أو مخالفة للضوابط يؤدي إلى استبعاد الطلب دون أي مسؤولية على الوزارة.

وفي ما يتعلق بفرص التنازل عن تأشيرات الحج، شددت الوزارة على أن التنازل غير مسموح به لأي طرف باستثناء تنازل الأبناء لصالح أحد الوالدين، بشرط توافر الشروط الصحية والتنظيمية، مع تقديم المستندات اللازمة في الموعد المحدد، مؤكدة أن التراجع عن قرار التنازل بعد انتهاء المهلة يُسفر عن إلغاء الطلب تلقائيًا.

ومن بين التيسيرات التي تقدمها وزارة الداخلية، تم تخصيص نسبة 1% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا في كل مديرية أمن، حيث يُدرج هؤلاء مباشرة ضمن أسماء الفائزين دون الدخول في القرعة، بشرط استيفاء الشروط كافة. ويسمح فقط بمرافق واحد لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ويُشترط أن يكون المرافق قادرًا صحيًا على تقديم الرعاية طوال الرحلة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بمواعيد السفر المحددة في تذكرة الحاج، مشيرة إلى أنها غير مسؤولة عن أي تأخير أو مخالفة لمواعيد التفويج المعتمدة. كما أوضحت أن الطلب لا يُعد مقبولًا نهائيًا إلا بعد سداد الرسوم المالية المقررة خلال الفترة التي سيتم تحديدها.

اختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من تنظيم عملية حج القرعة هو ضمان أمن وسلامة المواطنين، وتمكينهم من أداء مناسك الحج وفق ضوابط صحية وتنظيمية دقيقة، تتماشى مع تعليمات وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية المختصة، مشيرة إلى أن التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية قائم لضمان موسم حج آمن ومنظم.

