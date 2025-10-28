أسهم Alibaba تكسب 11 مليار دولار في يوم واحد

أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب جماعية للجلسة الثالثة على التوالي في يوم الإثنين مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بدعم من آفاق اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتطلعهم إلى أسبوع حافل بأرباح شركات التكنولوجيا البارزة، بالإضافة إلى خفض متوقع على نطاق واسع لمعدلات الفائدة.

و من المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن إطار عمل قد يُوقف فرض رسوم جمركية أميركية مشددة وقيود صينية على صادرات المعادن النادرة.

وستعلن كل من Microsoft، Apple، Alphabet، Amazon و Metaعن نتائجها خلال هذا الأسبوع، وستختبر أرباح هذه الشركات مدى قدرة السوق على الصمود في ارتفاعه، والذي اعتمد بشكل كبير على التفاؤل بشأن النمو والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أدت بيانات التضخم المتفائلة الأسبوع الماضي إلى تأكيد التوقعات بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل الفدرالي يوم الأربعاء،

وسيراقب المستثمرون عن كثب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بحثاً عن أي مؤشرات على خفض في شهر ديسمبر المقبل.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.7% أي ما يعادل 337 نقطة في يوم الإثنين مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1.9% ليغلق فوق مستويات 23600 نقطة لأول مرة في تاريخه.

كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.2% ليغلق فوق مستويات 6800 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وانخفض مؤشر الخوف بنحو 4% ليغلق عند أدنى مستوياته في شهر مع انحسار مخاوف الحرب التجارية مع الصين.

وارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 3% محققاُ مستوى قياسيًا جديدًا.

وقفز سهم Qualcomm لمسبة 11% لأعلى مستوياته في أكثر من عام بعد أن كشفت الشركة عن شريحتي ذكاء اصطناعي لمراكز البيانات، على أنهما متاحتان تجاريًا بدءًا من العام المقبل.

أسهم Alibaba

ارتفعت أسهم Alibaba المدرجة في وول ستريت بنسبة 2.7% في جلسة الإثنين إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع ، لتضيف الشركة 11 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

كما ارتفعت أسهم جميع الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بما في ذلك JD.com و PDD Holdings و Baidu.

وجاءت هذه المكاسب بدعم من توصل واشنطن وبكين إطار عمل لاتفاق تجاري تمهيداً لعرضه على الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في اجتماعهما في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

أسهم المعادن النادرة

تكبدت أسهم المعادن الأرضية النادرة خسائر حادة في جلسة الإثنين بعد تأجيل الصين تطبيق القيود الصينية على تصدير المعادن الحيوية لمدة عام كامل ضمن الاتفاق المبدئي بين واشنطن وبكين.

وانخفض سهم USA Rare Earth متراجعاً بنسبة 8% إلى أدنى مستوياته في شهر.

كما هبط سهم شركة Critical Metals بنسبة 14%، وتراجع سهم Trilogy Metals بنسبة 17%.