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فن

منى الشاذلي تنافس صاحبة السعادة على يوتيوب

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:57 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تتنافس كل من الإعلامية منى الشاذلى والفنانة إسعاد يونس على نسب المشاهدة من خلال موقع الفيديوهات الشهير " يتوتيوب مصر " من خلال الحلقات الجديدة من برنامجيهما.
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ويحتل برنامج "صاحبة السعادة" المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة ، بعد تحقيق الحلقة الأولى منه فى موسمه الجديد ، والتى حل ضيفها تامر حسنى، نسبة مشاهدة تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال يومين.

وفى المركز الثانى جاءت الحلقة قبل الأخيرة من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى حيث حققت ما يزيد عن مليونى مشاهدة بعد طرحها بأسبوع .
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