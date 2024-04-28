ساندرز يرد على ادعاء نتنياهو بدفع الاحتجاجات في حرم الجامعات الأمريكية بمعاداة السامية

رد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت على ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاحتجاجات في حرم الجامعات الأمريكية مدفوعة بمعاداة السامية، وقال لمراسل سي إن إن دان باش إنه من المهم محاسبة الحكومة الإسرائيلية على أفعالها في غزة.

وفي المقابلة التي أجريت معه صباح الأحد، قال ساندرز إن “الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تشعر بالاشمئزاز من آلة حرب نتنياهو في غزة” ولا تريد إرسال المزيد من المساعدات إلى إسرائيل.

وبينما قال ساندرز إنه يعترف بأن 'معاداة السامية موجودة وتنمو في الولايات المتحدة'، قال إنه ليس من معاداة السامية أن يقوم المتظاهرون بمحاسبة نتنياهو على أفعاله في غزة، والتي يقول إنها 'غير مسبوقة في تاريخ الحرب الحديث'.

وقال ساندرز إن الدمار الإسرائيلي واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية في غزة، وعدد القتلى أكثر من 30 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، هو السبب الذي يجعل الناس يريدون محاسبة الحكومة الإسرائيلية.

واضاف السيناتور لباش: “عندما توجه هذه الاتهامات، فهذا ليس معاداة للسامية، بل هو واقع”.

وتابع ساندرز إنه يدين حماس ومعاداة السامية وكراهية الإسلام وغيرها من أشكال التعصب، لكنه أكد مرة أخرى، “علينا أن ننتبه إلى الكارثة الإنسانية الكارثية وغير المسبوقة التي تحدث في غزة الآن”.