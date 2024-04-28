الآلاف من أعضاء الزمالك يحتفلون بالتأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية

احتفل الآلاف من أعضاء القلعة البيضاء داخل مقر النادي بعد الفوز علي فريق دريمز الغاني فى مباراة الإياب بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وردد الالاف من أعضاء النادي هتافات ومنها افريقيا يا زمالك وبالروح بالدم افريقيا مش هتروح احتفالا بالوصول لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قد وفر شاشات عملاقة داخل مقر النادي بميت عقبة لمشاهدة لقاء القمة 127.

وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين أعضاء النادي بعد الفوز باللقاء.



نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفوز على مضيفه دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا بكوتوكو في إياب الدور نصف النهائي بالكونفدرالية الإفريقية.

كان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي بإستاد القاهرة الدولي.

وسيواجه الزمالك، الفريق الفائز من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان.









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