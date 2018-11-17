بوجبا يقترب من برشلونة مقابل 100 مليون إسترليني

يستعد نادي ​برشلونة​ الإسباني لتقديم مبلغا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بول لابيل بوجبا نجم وسط نادي مانشستر ​يونايتد​ الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.



وكشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، حسب النشرة الرياضية، اليوم السبت، أن "العملاق الكاتالوني وضع الفرنسي الدولي بول ​بوجبا​ على رأس قائمة أهدافه لتدعيم الفريق .



وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن هناك قلقا من جانب جماهير "الشياطين الحمر" بشأن مستقبل اللاعب الذي اقترب من الرحيل بعد توتر علاقته مع مورينيو المدير الفني.



