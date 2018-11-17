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رياضة

بوجبا يقترب من برشلونة مقابل 100 مليون إسترليني

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
ريهام بكير
يستعد نادي ​برشلونة​ الإسباني لتقديم مبلغا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بول لابيل بوجبا نجم وسط نادي مانشستر ​يونايتد​ الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، حسب النشرة الرياضية، اليوم السبت، أن "العملاق الكاتالوني وضع الفرنسي الدولي بول ​بوجبا​ على رأس قائمة أهدافه لتدعيم الفريق .

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن هناك قلقا من جانب جماهير "الشياطين الحمر" بشأن مستقبل اللاعب الذي اقترب من الرحيل بعد توتر علاقته مع مورينيو المدير الفني.

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