بوجبا يقترب من برشلونة مقابل 100 مليون إسترليني

يستعد نادي برشلونة الإسباني لتقديم مبلغا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بول لابيل بوجبا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
وكشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، حسب النشرة الرياضية، اليوم السبت، أن "العملاق الكاتالوني وضع الفرنسي الدولي بول بوجبا على رأس قائمة أهدافه لتدعيم الفريق .
وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن هناك قلقا من جانب جماهير "الشياطين الحمر" بشأن مستقبل اللاعب الذي اقترب من الرحيل بعد توتر علاقته مع مورينيو المدير الفني.
وكشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، حسب النشرة الرياضية، اليوم السبت، أن "العملاق الكاتالوني وضع الفرنسي الدولي بول بوجبا على رأس قائمة أهدافه لتدعيم الفريق .
وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن هناك قلقا من جانب جماهير "الشياطين الحمر" بشأن مستقبل اللاعب الذي اقترب من الرحيل بعد توتر علاقته مع مورينيو المدير الفني.