مؤيدون لفلسطين..الشرطة الفرنسية تعتقل طلاب معهد العلوم السياسية في باريس

قامت الشرطة الفرنسية ، اليوم الجمعة، بإعتقال طلابا يطالبون بوقف الحرب وتغلق الشارع المؤدي إلى معهد العلوم السياسية في باريس.

ودخلت الشرطة الفرنسية معهد العلوم السياسية في باريس وتبعد طلابا ومؤيدين للفلسطينيين.

ورفضت جامعة العلوم السياسية في باريس مطالب المتظاهرين بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، حسبما قال مديرها المؤقت جان باسيريس للصحفيين يوم الخميس، بعد اجتماع مفتوح مع الطلاب والموظفين.

وكان المقر العام أحد الشروط التي طالبت الطلاب الأسبوع الماضي بإلغاء احتجاجاتهم على الحرب في غزة.

وطالب الكثيرون أيضًا الجامعة بقطع جميع علاقاتها مع إسرائيل، وقال بصيريس إنه يدرك أن رفض عقد مجموعة العمل هذه قد يثير غضب بعض المتظاهرين.