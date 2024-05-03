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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالتها في أبو ظبي| شاهد

ريهام أيمن
ريهام أيمن

حرصت ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في أبو ظبي.

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تألقت ريهام أيمن في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معه قميص أبيض طويل.

انتعلت ريهام أيمن حذاء مسطح باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة بسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريهام أيمن بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

ريهام أيمن 
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