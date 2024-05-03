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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 107 آلاف و849 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

صوامع الغلال
صوامع الغلال

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن استلام محصول القمح المحلي لموسم 2024 الحالي من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

 

وأشار «الهابط» إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وذلك وفقًا لتوجيهات المحافظ.

وذكر وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ، أن إجمالي الكميات المستلمة من القمح منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم، الجمعة، بلغ 107 آلاف و849 طنًا.

البنك الزراعي المصري التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية التموين والتجارة الزراعي المصري اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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