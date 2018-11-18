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رياضة

أمم أفريقيا.. منتخب الجزائر يبحث عن حسم التأهل أمام توجو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:51 ص
رياض محرز لاعب منتخب
رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي
إسراء أشرف
يحل المنتخب الجزائري ضيفًا على نظيره توجو، اليوم، الأحد،في الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها الكاميرون 2019.

ويسعى المنتخب الجزائري لتخطي الهزيمة التي تلقاها الجولة الماضية، بنتيجة 1-0 أمام بنين، ويدخل مباراة اليوم أمام توجو باحثًا عن حسم التأهل إلى النسخة المقبلة من البطولة.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بنين الذي تحتل الوصافة، بينما يحتل منتخب توجو المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما تحتل جامبيا المركز الأخير بنقطتين فقط.
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