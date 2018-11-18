أمم أفريقيا.. منتخب الجزائر يبحث عن حسم التأهل أمام توجو

يحل المنتخب الجزائري ضيفًا على نظيره توجو، اليوم، الأحد،في الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها الكاميرون 2019.





ويسعى المنتخب الجزائري لتخطي الهزيمة التي تلقاها الجولة الماضية، بنتيجة 1-0 أمام بنين، ويدخل مباراة اليوم أمام توجو باحثًا عن حسم التأهل إلى النسخة المقبلة من البطولة.



