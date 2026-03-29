رئيس التجمع المسيحي بالقدس لـ صدى البلد: إسرائيل فرضت حصاراً على كنيسة القيامة

أكد ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، أن دولة الإبادة الإسرائيلية ارتكبت جريمة متعمدة عندما منعت قواتها الاحتلالية صباح اليوم غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو يلبو من الوصول إلى كنيسة القيامة في أحد الشعانين، في سابقة تضرب جوهر الترتيبات التاريخية الناظمة للحياة الدينية في القدس.

وأوضح دلياني لـ صدى البلد: أن هذا القرار صادر عن إرادة سياسية - أيديولوجية واضحة تستهدف تقويض الوضع القائم الذي تأسس بفرمانات عثمانية منذ القرن التاسع عشر وتكرّس باعتراف دولي وكنسي متواصل، وأن المساس به يشكل انتهاكاً مباشراً لالتزامات تاريخية ضامنة لحرية العبادة والوصول إلى المقدسات في القدس وباقي انحاء الأراضي المقدسة.

وأشار رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن مسار تصعيدي موثق، حيث سجل مركز روسينغ أكثر من 100 اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون خلال عام 2023 استهدفت رجال الدين والكنائس والمقابر، وشملت اعتداءات جسدية وتدنيساً وتخريباً متكرراً للمقدسات وملاحقات يومية في شوارع القدس المحتلة. كما تثبت تقارير وزارة الخارجية الأميركية أن القيود على العبادة المسيحية والاعتداءات على رجال الدين تشكل واقعاً مفروضاً تحت سلطة الاحتلال.

وشدد دلياني على أن هذه السياسات تستهدف المسلمين والمسيحيين معاً ضمن منظومة قمع ديني منظم نابع من الايديولوجية التأسيسية لدولة الاحتلال، وأن ما جرى اليوم يشكل سابقة خطيرة تعمّق استهداف الوجود المسيحي الأصيل في القدس المحتلة وتهدد استمراريته التاريخية.