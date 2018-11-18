ضبط عاملين بمطار القاهرة حاولا تهريب كمية من الساعات حول جسدهما.. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، من ضبط عاملين بإحدى شركات الطيران العاملة بالمطار حاولا تهريب كمية من "ساعات يد" حول جسدهما لدى خروجها من الصالة، وتم القبض علي أحدهما بينما تمكّن الآخر من الهرب، وتم إخطار سلطات أمن المطار التي تولت التحقيقات.





وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش رحلات الطيران القادمة من الخارج، اشتبه أفراد رجال الجمارك في عاملين لإحدى شركات الطيران بالمطار يخرجان مسرعين، وبتفتيشها ذاتياً عثر علي كمية كبيرة من الساعات ملفوفة حول جسدهما.



