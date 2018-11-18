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أخبار البلد

ضبط عاملين بمطار القاهرة حاولا تهريب كمية من الساعات حول جسدهما.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، من ضبط عاملين بإحدى شركات الطيران العاملة بالمطار حاولا تهريب كمية من "ساعات يد" حول جسدهما لدى خروجها من الصالة، وتم القبض علي أحدهما بينما تمكّن الآخر من الهرب، وتم إخطار سلطات أمن المطار التي تولت التحقيقات.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش رحلات الطيران القادمة من الخارج، اشتبه أفراد رجال الجمارك في عاملين لإحدى شركات الطيران بالمطار يخرجان مسرعين، وبتفتيشها ذاتياً عثر علي كمية كبيرة من الساعات ملفوفة حول جسدهما.

وأضافت المصادر أن أحد العاملين تمكن من الفرار، بينما تم التحفظ علي العامل الآخر، وتم إخطار الجهات الأمنية بالمطار والتي تولت التحقيقات، خاصة أن تلك المضبوطات ربما تكون قد تم سرقتها من حقائب المسافرين، أو أن كلا العاملين تابعان لتشكيل عصابي يعمل علي تسهيل عمليات التهريب.
ضبط عاملين بمطار القاهرة حاولا تهريب كمية من الساعات حول جسدهما.. صور
ضبط عاملين بمطار القاهرة حاولا تهريب كمية من الساعات حول جسدهما.. صور
ضبط عاملين بمطار القاهرة حاولا تهريب كمية من الساعات حول جسدهما.. صور
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