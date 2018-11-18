فندق اللسان برأس البر يعود إلى الحياة.. 170 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية.. 158 غرفة وجناحا تطل على نهر النيل والمتوسط.. وتجهيزات خاصة لاستقبال الوفود الأجنبية

- فندق اللسان برأس البر أوشك على الانتهاء وافتتاحه خلال أشهر

- توقف الإنشاءات بالفندق حوله لخرابة وأنقذته شركة شتيجنبرجر العالمية - محافظ دمياط الفندق سيكون مستعد لاستقبال أي وفود أجنبية





ذاع صيته منذ أن تم الإعلان عن إنشائه عام 2008 بأنه سيكون أهم وأضخم فندق سياحى في مصر، وليس في دمياط فحسب، إنه فندق اللسان برأس البر الذى يقع فى ملتقى نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط بمدينة رأس البر.





وتم البدء في إنشاء الفندق في عهد الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط الأسبق ووزير الإسكان الأسبق وتوقفت الإنشاءات به عقب أحداث 25 يناير، وتحول إلى خرابة منذ عام 2011، وحتى عام 2015 في عهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط السابق، الذي شهد توقيع عقد إدارة فندق اللسان بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة شتيجنبرجر العالمية.





حصلت الشركة القابضة على حق انتفاع بالأرض بمساحة 4200م2 والهيكل الخرسانى بالفندق من محافظة دمياط لمدة 49 عاما يجدد لمدة أخرى مقابل سداد حق انتفاع سنوى بمبلغ 4,1 مليون جنيه تزداد بنسبة 7% سنويًا بحيث تستكمل الشركة القابضة للسياحة والفنادق أعمال الالكتروميكانيك وتشطيب وتأسيس الفندق ليصبح جاهزا للتشغيل.





يبلغ عدد غرف الفندق 142 غرفة و16 جناحا بإجمالى طاقة فندقية 158 غرفة وجناحا تطل جميعها على نهر النيل أو البحر المتوسط بالإضافة إلى حصول الشركة القابضة على حق انتفاع بالشاطئ المقابل للفندق بمساحة 4 آلاف متر مربع، كما يشمل الفندق على مجمع تجاري ومطاعم وأماكن انتظار سيارات وحمام سباحة.





وتبلغ التكلفة الاجمالية الاستثمارية لعملية استكمال الفندق حوالى 170 مليون جنيه لتصل إجمالي تكلفته إلى حوالى 230 مليون جنيه مصري.





وشركة شتيجنبرجر هى إحدى شركات الإدارة الفندقية الألمانية والعالمية ولها علامات تجارية مميزة ورفيعة المستوى وتدير حاليا 120 فندقا حول العالم فى أكثر من 20 دولة باجمالى عدد غرف فندقيه 20 ألف غرفة و7 فنادق فى مصر مع نمو هائل فى خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى السوق المصرى والعالمى.





وتدير شركة شتيجنبرجر الفندق لمدة 15 عاما مقابل رسوم إدارة بنسبة 8% وحصة المالك بنسبة 92% طبقا لأحدث نظم إدارة الفنادق العالمية ، لتلبية الطلب المتزايد سواء رواد ميناء دمياط ومدينة الأثاث العالمية الجديدة بمدينة دمياط التى من المتوقع أن تشهد نشاطا اقتصاديا.





فندق اللسان برأس البر يتكون من خمسة أدوار ويضم 153 غرفة وجناح يطل على كورنيش النيل والبحر المتوسط و 4 قاعات للمناسبات والاجتماعات، كما يضم ناديا صحيا متكاملا ومنطقة شاطئية وعدد 2 حمام سباحة ومطاعم وكافيتريات ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على نقطة التقاء البحر بنهر النيل. ومن المنتظر الاعلان عن افتتاح الفندق والترويج له اعلاميا من قبل الشركة المسؤولة عنه وعن انشائه، خلال أشهر قليلة.





قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لـ صدى البلد، إنها تفقدت الفندق منذ أيام للوقوف حول اخر ماوصلت اليه التشطيبات النهائية، وكان يرافقها المهندسة جيهان عبد المنعم مساعد أمين عام الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، تمهيدا لتحديد موعد نهائى لتشغيله.





وأضافت أنها استمعت لشرح تفصيلى عن الفندق من المهندس عادل والى العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.





وأشارت إلى أن فندق اللسان تديره شركة شتيجنبرجر الألمانية التى تعد إحدى أهم الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق بالعالم والذى سيضع رأس البر والمحافظة بأكملها على خريطة السياحة العالمية.



