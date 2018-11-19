بوتين يجتمع بالقادة العسكريين للرد على واشنطن بشأن معاهدة الصواريخ

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المسئولين فى وزارة الدفاع الروسية، احتمالية انسحاب واشنطن من معاهدة إزالة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، مؤكدا أن بلاده سترد بالشكل المناسب على ذلك التصرف غير المسئول من قبل واشنطن.



وأكد الرئيس الروسي، خلال الاجتماع أن موقف واشنطن لن يبقى دون رد حاسم وقوى من قبل موسكو، مشيرًا إلى أن السبل والإجراءات المتخذة من قبل موسكو خلال الفترة الماضية جاء لتطوير القوات المسلحة الروسية، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.



وشدد بوتين على سعي بلاده لإستئناف المناقشات مع الجانب الأمريكى فيما يتعلق بالمعاهدة، إلا أن واشنطن أظهرت موقفا سلبيا للغاية فى تلك القضية.



وأعرب عن أمله بأن تدرك واشنطن مخاطر قرارها بالانسحاب.



وكشف بوتين قائلا: "إعلان واشنطن قرارها بالانسحاب قرار من طرف واحد ترفضه بلادنا، صرحنا علنًا بأننا سنرد كما ينبغى"، مضيفا: "وها نحن بالفعل نرد الآن حيث أصبح لدينا سلاح حراري قادر على "التغلب على أي نظام دفاع صاروخي".