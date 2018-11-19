ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بوتين يجتمع بالقادة العسكريين للرد على واشنطن بشأن معاهدة الصواريخ

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:49 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لانا طارق
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المسئولين فى وزارة الدفاع الروسية، احتمالية انسحاب واشنطن من معاهدة إزالة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، مؤكدا أن بلاده سترد بالشكل المناسب على ذلك التصرف غير المسئول من قبل واشنطن.

وأكد الرئيس الروسي، خلال الاجتماع أن موقف واشنطن لن يبقى دون رد حاسم وقوى من قبل موسكو، مشيرًا إلى أن السبل والإجراءات المتخذة من قبل موسكو خلال الفترة الماضية جاء لتطوير القوات المسلحة الروسية، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وشدد بوتين على سعي بلاده لإستئناف المناقشات مع الجانب الأمريكى فيما يتعلق بالمعاهدة، إلا أن واشنطن أظهرت موقفا سلبيا للغاية فى تلك القضية.

وأعرب عن أمله بأن تدرك واشنطن مخاطر قرارها بالانسحاب.

وكشف بوتين قائلا: "إعلان واشنطن قرارها بالانسحاب قرار من طرف واحد ترفضه بلادنا، صرحنا علنًا بأننا سنرد كما ينبغى"، مضيفا: "وها نحن بالفعل نرد الآن حيث أصبح لدينا سلاح حراري قادر على "التغلب على أي نظام دفاع صاروخي".
loading...

ترشيحاتنا

بالأسماء.. تطبيقات خبيثة تدمر هاتفك الذكي امسحها فورا

النيابة تحقق بشأن مزاعم إدراج نائبة كويتية على قوائم الوصول

براءة جمال الغندور من خطأ لقاء إسبانيا وكوريا بعد ١٦ عاما

أحمد الفيشاوى يتحدى زوجته ندى كامل وأولادها فى التزحلق على الجليد

بلطجية يعتدون على ضابط شرطة وزميلته بشكل وحشي.. فيديو

طلاب بمدرسة يهودية يحتجون على إسرائيل عن طريق الركوع

عاشت عاشقة وماتت مخلصة.. حكاية فرنسية أوصت بدفنها بجوار المقابر الفرعونية في الأقصر

الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن

الكاف يدرس نقل مقره من 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة

روجينا تنشر صورة مع أحمد زاهر: حمدالله على سلامتك

بوتين يجتمع بالقادة العسكريين للرد على واشنطن بشأن معاهدة الصواريخ

محمد صلاح يوجه رسالة لمحمود الخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب
لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو
سمير فرج: لا يوجد مجند في القوات المسلحة يعمل بالمشروعات التنموية.. فيديو
سعد الصغير ينهار من البكاء: نفسي أشوف أمي.. فيديو
متحدث البترول: التراكيب الجيولوجية بالبحر الأحمر تحمل الخير لمصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟