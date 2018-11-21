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مرأة

تناولى كوبا من هذا المشروب بعد تناول حلاوة المولد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:12 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تناول حلاوة المولد تسبب لدى الكثير الشعور بالتخمة وعدم الأرتياح والتخوف من زيادة الوزن بنسبة ملحوظة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بأخذ كوب من هذا المشروب مباشرة لحرق السعرات الحرارية بشكل أفضل وتخلص الجسم من السموم .

أكد موقع "بولد سكاي" الهندي، إلى عدة مكونات سريعة يمكن من خلالها إعداد مشروب من مكونات مطبخك، تساعد على تطهير وتنقية الجسم من السموم الضارة، وحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها.

وأشار الموقع إلى كل ما تحتاجين لإعداد المشروب، ما يلي:

• كوب من قطع الفراولة.
• كوبان من قطع البطيخ.
• ورقتان من الروزماري الطازج .
• نصف ملعقة من الليمون الحامض.

الطريقة:

• ضعي المكونات في إناء كبير، مع إضافة الماء عليه، واتركيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات ثم تناولي كوبين منه على مدار اليوم، لمدة أسبوع؛ وستدهشين بالنتيجة.
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