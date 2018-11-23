شاب يطعن زوجته في بني سويف لمطالبتها بزيادة المصروفات اليومية

أقدم شاب في محافظة بني سويف، على طعن زوجته بآلة حادة "سكين"، اليوم، محدثا بها إصابات عبارة عن جرح نافذ في الظهر، وإقدامه على إصابة نفسه بنفس السكين بجرح نافذ في البطن، عقب مشادة كلامية بينهما، للخلاف على مصروفات المنزل ومتطلبات المعيشة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.



وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير الأمن، إخطارا من العميد محمد ضبش مدير البحث الجنائي، يفيد بوصول "محمد. ع. ف" 26 سنة، عامل، وزوجته "دعاء. أ. س" 22 سنة، إلى مستشفى بني سويف العام في حالة خطيرة ولا يمكن استجوابهما.



وتبين من تحريات العميد خالد عبدالسلام رئيس البحث الجنائي، أن مشادة كلامية وقعت بين الزوج وزوجته على مصروفات المنزل قام على إثرها الزوج بإصابة زوجته بطعنة نافذة في الظهر، ثم أصاب نفسه بطعنة نافذة في البطن، بآلة حادة "سكين"، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.



وتبين من التحقيقات الأولية إقرار والدة المتهم بأن نجلها فوجئ بزوجته تطلب منه مصروفات معيشية فأحضر سكينا وطعن زوجته ونفسه، وقدمت زوجة شقيق المتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضرا بالواقعة.



وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة عن الواقعة والتحفظ على السلاح المستخدم وسؤال الزوج والزوجة عن الواقعة عقب شفائهما.