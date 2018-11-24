محافظ كفر الشيخ يعتمد تشغيل 6 مدارس جديدة للتمريض

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، تشغيل 6 مدارس جديدة للتمريض في عدد من المراكز والتي وافقت على افتتاحها الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، وذلك للعام الدراسي 2018م / 2019م.





وقال المحافظ إن المدارس الجديدة، هي مدرسة تمريض للبنين بالسحايت بمركز الحامول، ومدرسة تمريض للبنين بمنشأة عباس بمركز سيدي سالم، ومدرسة بلطيم للتمريض بنين، ومدرسة تمريض بنات ببرج البرلس، ومدرسة تمريض بنات بمطوبس، ومدرسة تمريض بنات بسيدى غازي.



