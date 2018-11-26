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رياضة

جونيس يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة حرس الحدود بالدوري

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:56 م
فريق وادى دجلة
فريق وادى دجلة
عمرو الحلوانى
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بقيادى اليونانى تاكيس جونيس تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود بعد قليل بملعب المكس، فى إطار لقاءات الجولة السادسة عشر من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.

وجاء تشكيل وادى دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف
خط الدفاع: أحمد سالم صافى وخالد رضا وأحمد بيكهام والسيد سالم.
خط الوسط: بوزاس ومحمد عبدالعاطى ومحمد هلال.
خط الهجوم: كريم ممدوح وإبراهيما نداى ومحمد جمال بيبو.
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