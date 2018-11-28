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تعليم

ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول لضمان الجودة طريقا لتدويل الجامعات

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
محمد امين
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لضمان الجودة طريقا لتدويل الجامعات تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات،الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة ،مقرر المؤتمر الدكتورة ماجدة رفعت مدير مركز الجودة والتطوير المستمر.

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بحضور رؤساء الجامعات المصرية ممثلة فى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية،الدكتور معوض الخولى رئيس لجنة العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات،ومشاركة بعض الدول العربية ا. د ساري احمد رئيس جامعة عمان،الدكتورة وفاء زهران عميدة كلية الصيدلة مدير مركز الجودة بجامعة المنوفية،ومديرى مراكز الجودة على مستوى الجامعات المصرية.

وفى ختام المؤتمر أقر الدكتور احمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات توصيات المؤتمر.

ومن أهم بنودها إعداد إطار عربى موحد للمؤهلات,العمل على وضع معايير موحدة لضمان الجودة بالجامعات العربية تدعم عملية التطوير فى إطار الحفاظ على الهوية العربية، ثالثا ،،اعداد قاعدة بيانات الجامعات العربية تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية ،ضرورة انتقال الجامعات العربية من عملية ضبط نظم الجودة الى إلزامية تطبيق نظم الجودة.

كما اكدت الدكتورة ماجدة رفعت مدير مركز الجودة بجامعة مدينة السادات على االاهتمام بترسيخ مفهوم وتنمية تدويل الجامعات من خلال العمل على التأكيد المستمر على جودة المؤسسات التعليمية ،العمل على تضمين معايير اختيار القيادات الجامعية معيار الخبرة فى مجالات تطبيق الجودة الشاملة ، المشاركة المجتمعية فى تمويل المشاريع البحثية فى مجال جودة التعليم ، تفعيل دور الجودة عن طريق عقد مؤتمرات وورش العمل بصفة دورية لتبادل الخبرات بين الجامعات.

وفى نهاية المؤتمر تم التقاط الصور التذكارية للمشاركة الاجتماعية بين الدول العربية .
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