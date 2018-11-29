ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

10 آلاف فرصة.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالشرقية.. السبت

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السبت المقبل، فعاليات ملتقى التوظيف الثاني الذي يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية.

ويوفر الملتقى 10 آلاف و218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح بين 1600 و4500 جنيه.

وقال "سعفان" إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة خاصة تجعلها قلعة صناعية على أرض مصر لما تنتجه وتصدره.

وأكد أن حل مشكلة البطالة يأتي بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدني وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا، مشددا على أن الجهاز الإدارى للدولة متخم بالموظفين، والقطاع الخاص الآن يعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين طبى واجتماعي، فضلا عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.
loading...

ترشيحاتنا

10 آلاف فرصة.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالشرقية.. السبت

دراسة جديدة: المرأة تحصل على نصف دخل الرجل في أمريكا

يوسف العبد: 20 غرزة للطبيب البيطري رافض ذبح الماشية المصابة بالسل

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالطماطم

تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو

المصري يبحث عن تعديل موقفه بالدوري أمام إنبي .. اليوم

سوق الجمعة يتخطى حاجز 3 ملايين بعد 14 أسبوعا من عرضه

تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو

4 علاجات منزلية تساعدك في التخلص من التهاب العظام

مفاجآت وإمكانيات مبهرة يتيحها واتس أب.. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميلانيا ترامب تنافس نانسي عجرم وفيفي عبده.. صور

شرطة الآثار تحبط 3 محاولات للتنقيب حول معبد إدفو وتتوصل لكشف جديد.. صور

تكلفة إطلالة كيت ميدلتون الخيالية في ليستر.. صور

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

الكثبان الرملية ثروة مهدرة وسط صحراء الوادي الجديد.. مقصد لسياحة السفاري وثروة قومية حال استغلالها ..صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
تعرف على مناطق أعمال الصيانة بالطرق وبدائلها.. فيديو
المرور: الأمطار لا توثر على سير الحركة بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو
تعرف على نصائح المرور لقيادة آمنة في الأمطار.. فيديو
وزير الإنتاج الحربي: منتج مصري يحقق صدى عالميا في معرض إيديكس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟