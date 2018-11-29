10 آلاف فرصة.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالشرقية.. السبت

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السبت المقبل، فعاليات ملتقى التوظيف الثاني الذي يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية.



ويوفر الملتقى 10 آلاف و218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح بين 1600 و4500 جنيه.



وقال "سعفان" إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة خاصة تجعلها قلعة صناعية على أرض مصر لما تنتجه وتصدره.



وأكد أن حل مشكلة البطالة يأتي بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدني وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا، مشددا على أن الجهاز الإدارى للدولة متخم بالموظفين، والقطاع الخاص الآن يعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين طبى واجتماعي، فضلا عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.

