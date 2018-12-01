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رياضة

ريفر بليت يرفض خوض نهائي ليبرتادوريس أمام بوكا على ملعب برنابيو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:22 م
صدى البلد
أحمد هاني
رفض نادي ريفر بليت الأرجنتيني، خوض لقاء الإياب من بوكا ليبرتادوريس 2018، على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وعاقب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" ريفر بحرمانه الجمهور في ملعبه لمباراتين في السنة المقبلة وغرامة 400 ألف دولار، على خلفية تعرض مشجعيه لحافلة بوكا قبيل الإياب التي كانت مقررة السبت الماضي على ملعب "مونيومنتال" التابع لـ نادي ريفر، ورفض ريفر العقوبات وكذلك قرار إقامة المباراة في مدريد، مطالبا بحقه في استضافتها.

ويأتي هذا ردًا على قرار "كونميبول"، بإقامة اللقاء في العاصمة الإسبانية في التاسع من ديسمبر الجاري، أمام غريمه التقليدي بوكا جونيورز.

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