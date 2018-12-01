رجيم سريع لحرق الدهون فى 7 أيام فقط

هل تريدين خسارة وزنك وحرق الدهون بشكل أسرع يمكنك تحقيق ذلك برجيم سريع يعمل على خسارة الوزن وإنقاص الوزن 3 كيلوجرامات فى الأسبوع يقدمه إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف ل"صدى البلد"..
الإفطار : كوب عصير برتقال + قطعة جبن قريش + 1 توست سن
الغداء: شريحة سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز بالبخار
وجبة خفيفة ..ثمرة فاكهة
العشاء: طبق شوربة خضار
الإفطار : كوب عصير برتقال + قطعة جبن قريش + 1 توست سن
الغداء: شريحة سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز بالبخار
وجبة خفيفة ..ثمرة فاكهة
العشاء: طبق شوربة خضار