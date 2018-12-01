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مرأة

رجيم سريع لحرق الدهون فى 7 أيام فقط

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:33 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين خسارة وزنك وحرق الدهون بشكل أسرع يمكنك تحقيق ذلك برجيم سريع يعمل على خسارة الوزن وإنقاص الوزن 3 كيلوجرامات فى الأسبوع يقدمه إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف ل"صدى البلد"..

الإفطار : كوب عصير برتقال + قطعة جبن قريش + 1 توست سن

الغداء: شريحة سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز بالبخار

وجبة خفيفة ..ثمرة فاكهة

العشاء: طبق شوربة خضار
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