لحظة وصول ولي العهد السعودي إلى موريتانيا.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، منذ قليل، لقطات حية من وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل زيارته الأولى لموريتانيا.



وقد وصل ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، الأحد، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل زيارة هي الأولى له لموريتانيا منذ توليه ولاية العهد في المملكة، والثانية لمسئول سعودي بهذا الحجم منذ سبعينيات القرن الماضي.



وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في طليعة مستقبلي ولي العهد السعودي، الذي يحظى باستقبال رسمي في مطار نواكشوط الدولي "أم تونسي"، قبل أن ينتقل إلى مقر إقامته بالقصر الرئاسي.



وكان وزراء سعوديون ضمن الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان وصلوا صباح اليوم إلى نواكشوط، يتقدمهم وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام عواد العواد ووزير الدولة للشئون الأفريقية أحمد القطان.

