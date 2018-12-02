ديربي شمال لندن.. النني احتياطياً مع أرسنال أمام توتنهام

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة توتنهام في "ديربي شمال لندن"، بعد قليل، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".





وتواجد الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال، على مقاعد بدلاء الجانرز.





وجاء تشكيل "المدفعجية" على النحو التالي:





حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين - سوكراتيس باباستاثوبولوس - هولدينج - موستافي - كولاسيناك

خط الوسط: مخيتريان - توريرا - إيوبي - تشاكا