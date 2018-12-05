هدى زكريا: الطفل عامل منتج داخل الأسر الفقيرة

قالت الدكتورة هدي زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الفقراء يلجأون الى الإنجاب كثيرًا، لأن الطفل بالنسبة لهم عاملا إنتاجيا وليس استهلاكيا ، حيث يقدم المساعدات علي المعيشة.



وأوضحت هدي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، أن حياة الفقراء عبارة عن يوم طويل، وليس لديهم مستقبل واضح.



وأشارت أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلي أنه يجب أن نتحدث مع الفقراء بطريقة تفكيرهم، حتى نستطيع اقناعهم بخطر الزيادة السكانية على مستقبل مصر.