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رياضة

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:21 م
صدى البلد
أحمد هاني
وصلت بعثته بوكا جونيورز إلى العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم؛ استعدادًا لخوض النهائي المرتقب من كأس الليبرتادوريس أمام الريفر بليت، الأربعاء في إياب النهائي، الذي يستضيفه ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل نادى ريال مدريد، الأحد المقبل.

ولاقت بعثة بوكا جونيورز استقبالا جماهيريا حافلا فى المطار، حيث تواجد المئات من المشجعين لدعم الفريق فى المواجهة النارية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما التي أقُيمت الأحد 11 نوفمبر الماضي على ملعب لابوموبونيرا.
بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس
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بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

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