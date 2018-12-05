بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

وصلت بعثته بوكا جونيورز إلى العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم؛ استعدادًا لخوض النهائي المرتقب من كأس الليبرتادوريس أمام الريفر بليت، الأربعاء في إياب النهائي، الذي يستضيفه ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل نادى ريال مدريد، الأحد المقبل.



ولاقت بعثة بوكا جونيورز استقبالا جماهيريا حافلا فى المطار، حيث تواجد المئات من المشجعين لدعم الفريق فى المواجهة النارية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما التي أقُيمت الأحد 11 نوفمبر الماضي على ملعب لابوموبونيرا.