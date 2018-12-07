نور الشربيني: سعيدة بتكريم بلادي وحصولي على وسام الجمهورية

قالت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا في لعبة الإسكواش؛ إنها حصلت على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى في الرياضة؛ تكريما لتاريخها الرياضي، وحصولها على العديد من البطولات، موضحة أنها تقابلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين.



وأوضحت "نور" خلال برنامج «معكم » المذاع على فضائية «سي بي سي» الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي؛ أنها تعتبر أصغر لاعبة على مستوي العالم تحصل على لقب المصنفة الاولى في العالم للعبة الإسكواش.



وعبرت اللاعبة عن سعادتها البالغة لتكريمها أكثر من مرة من الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية، واهتمام الإعلام المصري بها واستضافتها.