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مرأة

كاترينا كيف تتألق في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:38 م
كاترينا كيف
كاترينا كيف
آية التيجي
خضعت النجمة الهندية كاترينا كيف لجلسة تصوير جديدة، لصالح المجلة الهندية "vogue"، المتخصصة في الموضة، ونالت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت كاترينا الظهور بعدة إطلالات على المجلة، واتسمت كلها بالجرأة الأنوثة الشديدة، فقد اختارت تارة ارتداء فستان باللون الأسود من الأعلى وبتصميم التوب، ومن الأسفل مصنوع من الحرير وبألوان كثيرة، ويكشف الفستان عن أحد ساقيها بشكل أنثوي رقيق، في وسط الفستان حزام باللون الأسود.

وفي الإطلالة الثانية اختارت فستان رقيق ناعم باللون الأسود، المتداخل مع اللون الأبيض، في نهايات الفستان، وفي الإطلالة الثالثة وظهرت فستان باللون الأصفر الحريري بنظام الكتف كتف، ويكشف عن أحد ساقيها، وفي الإطلالة الرابعة فكانت الاغرب بينهم حيث ظهرت بفستان يبدو بأنه موضة الـ 60 حيث كان مصنوعا من الحرير باللون الفوشيا، والمنقط باللون الاسود، وبأكتاف منتفخة.

أما عن الإطلالة الخامسة فقد ارتدت فستان باللون البيج الغامق، بأكمام طويلة، ليبرز من ثنايا جسدها المتناسق الممشوق.

وارتدت في الإطلالة السابعة فستان قصير بأكمام طويلة باللون الأسود والأبيض، ويبدو فيه أنها تميل إلى التصميمات المميزة التي تعبر عن ازواق الفنانات قديما، اما في الإطلالة الثامنة فقد اختارت إطلالة شتوية تماما حيث ارتدت فستان طويل باللون البيج، والمخطط باللون الأسود، والأبيض، وعليه جاكت باللون الجملي المصنوع من الشمواه، وقد أكملت إطلالتها بشال حرير من نفس تصميم الفستان.

واعتمدت كاترينا اختيار الشعر الكيرلي، وتركته منسدلا على اكتافها بشكل عشوائي، ميكب غامض يتناسب مع إطلالتها بكل كبير، ويبز رقة، ملامحها.

وإليكم الصور التي نشرت عبر مجلة "vogue"، والتي توضح تفاصيل إطلالتها.
كاترينا كيف تتألق في أحدث جلسة تصوير
كاترينا كيف تتألق في أحدث جلسة تصوير
كاترينا كيف تتألق في أحدث جلسة تصوير
كاترينا كيف تتألق في أحدث جلسة تصوير
كاترينا كيف تتألق في أحدث جلسة تصوير
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