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حوادث

إصابة 7 مواطنين في حادث علي الطريق الدولي العريش - القنطرة شرق

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
احمد صالح
أصيب 7 مواطنين بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الدولي الدولي العريش القنطرة، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على طريق «العريش- القنطرة شرق» بمنطقة زارع، بدائرة قسم شرطة رابع العريش، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من عبدالرحمن حسن محمد، 23 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، ومحمد فتح الله محمد، 29 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد،سامح محمد سلامة، 22 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، حسن سالم سلامه، باشتباه ما بعد الارتجاج، هيثم محمد محمد، 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسن صالح على، 46 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، صباح عيد سلامة، 60 سنة، وأصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.
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