أحمد شوبير: مدرب الأهلي يطالب النادي بتقديم الدعم الكامل للفريق حاليا

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن موقف لاعب الأهلي كامويش، خلال تصريحاته عبر برنامج “الناظر” على قناة النهار.

وأوضح شوبير أن هناك عرضًا قُدم من أجل إنهاء إعارة اللاعب وعودته إلى ناديه، إلا أن مدرب الأهلي ييس توروب رفض هذا المقترح بشكل قاطع، متمسكًا باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم.

وأضاف أن المدرب أكد خلال مناقشاته مع إدارة النادي أنه يحتاج اللاعب في المباريات المتبقية، مشيرًا إلى قدرته على إدارة مشاركاته دون الوقوع في أي أزمات تعاقدية.

وأشار شوبير إلى أن توروب عقد جلسة مع ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، شدد خلالها على ضرورة تقديم الدعم الكامل للفريق خلال المرحلة الحالية.

كما أبدى مدرب الأهلي استيائه من تسريب بعض الأمور المتعلقة بخصومات مالية داخل الفريق عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الملفات بشكل داخلي