الفيلم المصري"القصص” يفوز بجائزة بمهرجان دياجونال للسينما النمساوية

حصد الفيلم المصري “القصص” جائزة الجمهور ضمن فعاليات مهرجان دياجونال للسينما النمساوية.



ويأتي تتويج الفيلم في دورة شهدت عرض 82 فيلمًا ضمن المسابقة، من بينها 70 عملًا عُرضت للمرة الأولى عالميًا أو داخل النمسا، إلى جانب عدد من الجوائز الموازية التي شملت جوائز السيناريو والتصوير، فضلًا عن استحداث جائزة جديدة هذا العام تُعنى بالأفلام الداعمة للدمج.



وفيلم “القصص” من إخراج أبو بكر شوقي، وبطولة أمير المصري، ونيللي كريم، وكريم قاسم، ويقدم معالجة درامية تمزج بين البعد الإنساني والسياق التاريخي.



وتدور أحداث فيلم القصص حول عازف بيانو مصري شاب يخطط للسفر إلى فيينا بعد مراسلات مع صديقة نمساوية، في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر بين عامي 1967 و1984.



وخلال رحلته، يواجه البطل سلسلة من التحديات التي تكشف له أبعادًا مختلفة للصداقة والصمود، في تجربة إنسانية تعكس التداخل بين الحلم والواقع، وبين الطموح الفردي والظروف المحيطة.