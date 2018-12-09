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وزير الخارجية: مصر تعمل على تلبية طموحات شباب أفريقيا.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:29 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
محمد القاضي
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر سوف تعمل من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي على تلبية طموحات الشباب الإفريقي، مؤكدا أن الاهتمام بأفريقيا راسخ.

وأشار "شكري"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلي أن مصر ستسعى بكل جهد لتحقيق الازدهار وتدعيم البنية الأساسية وتحقيق الاندماج الحقيقي بين الدول الإفريقية.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر لديها القدرة على جمع الأشقاء الأفارقة علي تفعيل الآليات الإفريقية، والعمل علي الانطلاق نحو مستقبل يلبي طموحات الشباب الإفريقي.
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